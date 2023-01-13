Под Рязанью затопило поля возле дороги на Шумашь
Ранее сообщалось, что в Лесопарке затопило причал.
Под Рязанью затопило поля возле дороги на Шумашь. Об этом сообщили рязанцы в соцсетях.
Кадры сняли в пятницу, 13 января.
«Вот так у нас бывает — середина января, а в Рязани начинается половодье. Думаю, сегодня к вечеру дорога в Шумаши уже будет под водой», — написал автор.
Ранее сообщалось, что в Лесопарке затопило причал.
Синоптики рассказали, что вместо крещенских морозов в Москву придет погодная аномалия.
Видео Олега Буцкого