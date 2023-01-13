На Урале бывший муж признался, что убил мать пятерых детей из ревности

36-летняя женщина пропала 22 декабря. Позже ее тело нашли спрятанным в ельнике около моста через реку Реж.

Мужчина, которого обвиняют в убийстве многодетной матери в Свердловской области, признался, что задушил ее из ревности, пишет РИА Новости.

Бывший муж рассказал, что накануне задержания ему снилась убитая, поэтому он решил во всем признаться, чтобы «облегчить душу».

Напомним, 36-летняя женщина пропала 22 декабря. Позже ее тело нашли спрятанным в ельнике около моста через реку Реж.