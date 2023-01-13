На Крещение в Рязани будет ходить транспорт до Орехового озера

К озеру можно будет доехать двумя автобусами от площади Свободы до Орехового озера и обратно.

В Рязани на Крещение будет ходить дополнительный транспорт до Орехового озера. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Главную прорубь в Рязани не первый год оборудуют на Ореховом озере. В нее можно будет окунуться в ночь с 18 на 19 января.

На месте купания будут установлены сходни, парапеты, отапливаемые палатки для переодевания и биотуалеты. Также места оснастят сеном и скамейками.

С 22:00 18 января до 2:00 19 января к озеру можно будет доехать двумя автобусами от площади Свободы до Орехового озера и обратно. О времени работы транспорта сообщат дополнительно.

На месте купания будут дежурить правоохранительные органы.

Рязанцам рекомендовали поучаствовать в купаниях только на озере Ореховое.

«Купание в иных открытых водных объектах на территории города небезопасно», — отметили в горадминистрации.