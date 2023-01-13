Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 14
-4°
Вск, 15
-6°
Пнд, 16
-6°
ЦБ USD 67.57 -0.21 14/01
ЦБ EUR 73.11 0.32 14/01
Нал. USD 69.25 / 71.99 13/01 16:05
Нал. EUR 69.25 / 71.99 13/01 16:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
5 790
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
8 865
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
12 750
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
1 января 13:21
11 461
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 14-15 января
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. В городе пройдут мероприятия, посвященные Старому Новому году.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. В городе пройдут мероприятия, посвященные Старому Новому году.

В ДК «Приокский» состоится театрализованный концерт по мотивам известной киносказки «Чародеи». Совместную программу представят эстрадно-духовой оркестр дворца культуры и народный вокально-инструментальный ансамбль «Диапазон» культурного центра регионального УМВД.

В КДЦ «Октябрь» пройдет танцевальный проект «Диско молодости нашей». Возрастное ограничение 45+.

На сцене рязанской филармонии выступит известный юморист Владимир Винокур. Каждый концерт артиста — это невообразимый калейдоскоп из прекрасно поставленных песенных, пародийных и юмористических номеров нескольких жанров.

В арт-клубе «Площадка» пройдет трибьют Queen от группы Forever Queen, профессионального музыкального коллектива, который представляет наследие группы Queen и дает возможность вживую насладиться бессмертными хитами.

Клуб Deep приглашает рязанцев на вечеринку «Старый новый год». Возрастное ограничение 18+.

Участница шоу «Голос», рязанская джазовая певица Элла Хрусталева выступит в рязанской филармонии с программой «Джаз в крещенский вечерок». В программе прозвучат композиции, посвященные зиме.

В кафе-клубе «Старый парк» с программой, посвященной Старому Новому году, выступит легендарная рязанская джаз-группа Feelin’s.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».