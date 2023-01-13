Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 14-15 января

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. В городе пройдут мероприятия, посвященные Старому Новому году.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. В городе пройдут мероприятия, посвященные Старому Новому году.

В ДК «Приокский» состоится театрализованный концерт по мотивам известной киносказки «Чародеи». Совместную программу представят эстрадно-духовой оркестр дворца культуры и народный вокально-инструментальный ансамбль «Диапазон» культурного центра регионального УМВД.

В КДЦ «Октябрь» пройдет танцевальный проект «Диско молодости нашей». Возрастное ограничение 45+.

На сцене рязанской филармонии выступит известный юморист Владимир Винокур. Каждый концерт артиста — это невообразимый калейдоскоп из прекрасно поставленных песенных, пародийных и юмористических номеров нескольких жанров.

В арт-клубе «Площадка» пройдет трибьют Queen от группы Forever Queen, профессионального музыкального коллектива, который представляет наследие группы Queen и дает возможность вживую насладиться бессмертными хитами.

Клуб Deep приглашает рязанцев на вечеринку «Старый новый год». Возрастное ограничение 18+.

Участница шоу «Голос», рязанская джазовая певица Элла Хрусталева выступит в рязанской филармонии с программой «Джаз в крещенский вечерок». В программе прозвучат композиции, посвященные зиме.

В кафе-клубе «Старый парк» с программой, посвященной Старому Новому году, выступит легендарная рязанская джаз-группа Feelin’s.

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