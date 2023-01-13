Корреспондент РЗН. инфо получила «Хрустального журавля» в номинации «Лучший молодой журналист года»

В пятницу, 13 января, в региональном правительстве прошло награждение победителей и лауреатов 19-го областного творческого конкурса СМИ «Хрустальный журавль».

Корреспондент РЗН. инфо Карина Фомина получила награду в номинации «Лучший молодой журналист года». Губернатор области Павел Малков наградил победителей, поздравил представителей СМИ с наградами и поблагодарил всех за большой труд.

Десять конкурсантов в этом году боролись за звание лучшего молодого журналиста. С отрывом в один голос победу одержала корреспондент РЗН. инфо Карина Фомина. На конкурс она отправила 5 работ: «Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией», «Как в рязанских школах будет работать запрет мобильных телефонов на уроках»,"Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопрака", «Как сложилась жизнь рязанских стобалльников по ЕГЭ после школы?», «В безопасности ли ваш ребенок? Эксперимент с проникновением в рязанские школы спустя год».

Всего в 28 номинациях жюри рассмотрело более тысячи работ. Были определены 38 победителей.

Больше всего заявок было подано в номинации «Герои нашего времени». На втором месте по количеству участников — новая номинация «По Zoву сердца».