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«Коммерсантъ»: в Кремле начали готовиться к переизбранию Путина в 2024 году
Выборы президента в России пройдут 17 марта 2024 года. Избирательная компания начнется после официального назначения выборов Советом федераций в декабре 2023 года.

В Кремле начали готовиться к переизбранию Путина в 2024 году. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Выборы президента в России пройдут 17 марта 2024 года. Избирательная кампания начнется после официального назначения выборов Советом федераций в декабре 2023 года.

По словам собственных источников «Ъ», в администрации президента прорабатывают разные сценарии выборов, но исходят из того, что кампания пройдет по плану, а Владимир Путин примет в ней участие.

Также уточняется, что перед президентскими выборами в сентябре 2023 года пройдут региональные выборы — в 20 регионах будут выбирать губернатора, а в 16 пройдут выборы в заксобрания. На них предполагается протестировать как технологические, так и содержательные идеи.

Отмечается, что выборы 2023 года пройдут в особых условиях, с которыми предстоит столкнуться и на президентских выборах — проведение СВО, санкции и эскалация в международных отношениях. Также источник «Ъ» сообщил, что новыми моментами в работе станет измененное поле соцсетей и новая категория граждан — люди, прошедшие через СВО, и их семьи.

Другой источник «Ъ» подчеркнул важность новых территорий в президентских выборах 2024 года.

«В этом году впервые придется работать с электоратом новых четырех регионов, который примет участие и в президентских выборах. Принятые (в ДНР и ЛНР) конституции предусматривают непрямые выборы глав, а значит, там особенно остро встает вопрос легитимности», — добавил собеседник издания.