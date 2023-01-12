Жительницу Кораблинского района осудили за хранение наркотиков

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере»).

Жительницу Кораблинского района осудили за хранение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

У женщины нашли 1,27 граммов наркотического вещества. В ходе расследования она рассказала, что нашла сверток из изоленты в подъезде жилого дома. Догадавшись, что в нем наркотик, женщина положила сверток в сумку, чтобы позже употребить вещество.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере»).

Суд признал женщину виновной и назначил три года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Во время испытательного срока рязанка должна пройти курс лечения от наркотической зависимости, а также не менять места жительства без уведомления.