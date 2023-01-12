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Жители Приокского рассказали, как выживают в квартирах без отопления
Корреспондент РЗН. инфо приехал к замерзающим четвертый день жителям дома в микрорайоне Приокский.

В четверг, 12 января, корреспондент РЗН. инфо приехал к замерзающим четвертый день жителям дома в микрорайоне Приокский.

Ранее мэр Елена Сорокина, отчитываясь о ликвидации масштабной аварии от 9 января на Дягилевской ТЭЦ, опубликовала пост, где сообщила, что в доме 5/1 по улице Станкозаводской «промерзание и порыв верхнего разлива». Глава горадминистрации отметила, что в некоторых комнатах десяти в десяти квартирах нет тепла.

Управляющий по дому Роман К. рассказал корреспонденту, как запомнил первый рабочий день в новом году, 9 января.

«Мы проснулись не из-за будильника, а потому что замерзли. У меня трое маленьких детей тряслись от холода. Сначала показалось, что окна открыты, но нет, батареи были ледяные. В ЖЭУ „Молодежный“ удалось дозвониться всего раз. Там сказали, что взяли нашу заявку. Больше на звонки диспетчеры не отвечали», — вспомнил мужчина.

По словам собеседника, только 11 января в квартире «ожили» батареи. Но подача тепла была минимальной, поэтому обогреватели в доме рязанца до сих пор работают без перерыва. Когда и они не справляются со своей задачей, чтобы согреться семья включает газ.

Роман также пояснил, что стояки в квартирах жильцов перемерзли и не работают.

«В зависимости от расположения квартир у кого-то из соседей нет отопления в ванной, в зале или в спальне. У нас в душевой почистить зубы или помыться — нереально. В остальных комнатах отопление то врубают, то убавляют. Поэтому мы и не выключаем обогреватели», — подчеркнул рязанец.

По словам мужчины, он слышал, что ЖЭУ «Молодежный» просил у администрации города помощи, так как у них не хватает слесарей. Мужчина не знает, решили ли эту проблему.

Еще одна соседка рассказала корреспонденту, что в ее квартире даже при включенном отоплении термометр не поднимается выше 13-14 градусов.

Женщина уточнила, что в подъезде также не работают батареи, поэтому в подъезде «холодно, как и на улице. Руки замерзают, пока ищешь ключи», — посетовала она.

Жителям замерзающей пятиэтажки остается только ждать и завидовать соседям ближайших домов, у которых отопление работает исправно.

Напомним, ночью, 9 января, в микрорайоне Приокский произошел коммунальный коллапс. Из-за аварии на Дягилевской ТЭЦ без отопления и горячей воды при температуре -20 градусов остались десятки многоквартирных домов. Глобально аварию удалось ликвидировать лишь через пару дней.