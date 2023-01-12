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Жители дома на Станкозаводской пожаловались на опасную аварийную ситуацию
Рязанцы рассказали, что с момента прорыва труб на улице Интернациональной, в подъезде начала подтекать вода. Это произошло из-за того, что трубы отопление в подъезде никто не чистил и они находились в аварийном состоянии.

Жители дома на Станкозаводской пожаловались на опасную аварийную ситуацию. С криком о помощи в четверг, 12 января, рязанцы обратились в редакцию РЗН.инфо.

Речь идет о доме № 13 по улице Станкозаводской. Рязанцы рассказали, что с момента прорыва труб на улице Интернациональной, в подъезде начала подтекать вода. Это произошло из-за того, что трубы отопление в подъезде никто не чистил и они находились в аварийном состоянии.

«Вода стоит в подъезде и льется в подвалы квартир. Звонки в диспетчерские ЖКХ не решают ничего! Сначала невозможно дозвониться, далее перебрасывают с одной линии на другую, и в этот момент никто не ликвидирует происходящее и не принимает никаких действий. Жители заблокированы. Люди стояли на холоде и не могли зайти в свои квартиры на протяжении долгого времени!» — рассказали рязанцы.

Они также рассказали, что из-за аварии в квартирах холодно и местное отопление не справляется. «Стоит также отметить, что вода текла неизвестно в каком потоке. И вероятность оставить весь дом, район без электрически из-за замыкания также была высока! Почему никто из вышестоящих представителей администрации не контролирует процесс системы пуска воды, почему старые дома не контролируются управлением ЖКХ?» — написали горожане.