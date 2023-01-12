Зеленский призвал лишать гражданства украинцев, имеющих российский паспорт

Он отметил, что такие граждане Украины имеют духовное и политическое влияния на страну.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лишать гражданства украинцев, имеющих российский паспорт. Об этом он заявил на брифинге во Львове, пишет РИА Новости.

Политик отметил, что люди с двойным или тройным гражданством, включая российское, «обязательно должны оставаться только с одним гражданством — российским — и жить в соответствующем государстве».

Он отметил, что такие граждане Украины имеют духовное и политическое влияния на страну.

Ранее Зеленский заявил, что ждет от НАТО «мощных» шагов, а также записал видеообращение о третьей мировой войне для участников «Золотого глобуса».