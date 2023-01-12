В Узбекской национально-культурной автономии «Алмаз» назвали самые значимые достижения прошлого года

В конце января общественной организации «Рязанская местная узбекская национально-культурная автономия (НКА) «Алмаз» исполнится десять лет. Накануне юбилея ее руководитель Зулайхо Кадирова рассказала РЗН. инфо о наиболее важных достижениях организации за прошлый год. За это время коллективу НКА «Алмаз» удалось реализовать, как в Рязанской области так, и за ее пределами много информационных, просветительских, духовно-нравственных и патриотических проектов. Кроме того, активисты национально-культурной автономии проводят регулярные беседы с соотечественниками, посвященные профилактике экстремизма и соблюдению российского законодательства.

По мнению Кадировой, самым глобальным и масштабным стал проект «Грани дружбы», который работает в регионе уже пять лет и дважды — в 2021 и 2022 годах побеждал в конкурсе Фонда президентских грантов.

Его главные цели — гармонизация межнациональных отношений, укрепление многолетних традиций добрососедства, содействие социокультурной адаптации мигрантов. Для воплощения этих идей организовывали сразу несколько мероприятий, рассчитанных на самую широкую аудиторию. Среди них можно выделить видеопрограммы «За пиалой чая…», «Женская лирика Востока», региональный фестиваль «Трели Навруза», который ориентирован на школьников, студентов и трудовых мигрантов. Вкладу советских республик в борьбу против фашизма во время Великой Отечественной войны был посвящен патриотический спецпроект «Одна на всех Победа!».

«Мы разработали набор информационных открыток «Согретые солнцем» о русской интеллигенции, эвакуированной в Ташкент в годы войны, — рассказала Зулайхо Кадирова. — Совместно с самодеятельным театром при Центральной городской детской библиотеке Рязани поставили спектакль «Одолеем Бармалея» по произведению Корнея Чуковского, написанному им в Ташкенте во время эвакуации. При реализации своих проектов мы активно сотрудничаем с другими национальными общественными объединениями, существующими в Рязани. Нас активно поддерживают министерство по делам территорий и информационной политике, региональное министерство культуры, общественная палата Рязанской области, а также преподаватели ВУЗов, искусствоведы, этнографы»

Благодаря содружеству «Алмаза» с коллегами из национальных общественных объединений, при реализации проектов удается достичь более эффективных результатов и широкого охвата аудитории.

Среди совместных акций, проведенных при поддержке НКА, можно выделить дни узбекской и корейской культур на открытой площадке ЦПКиО, день узбекской и татарской культур в селе Бастаново Сасовского района Рязанской области, творческую мастерскую «Синтез культур», открывшуюся в рамках международного форума древних городов, целый блок гастрономических программ, таких как первый региональный фестиваль риса и плова и видеопрезентацию «полезные блюда узбекской кухни».

Кстати, творческая мастерская «Синтез культур» — это новый самостоятельный проект, который в 2022 г. стал победителем регионального конкурса на получение субсидии из областного бюджета.

В середине декабря, по инициативе НКА «Алмаз», в Рязани отметили Новый год по-узбекски. К детям и взрослым с новогодними подарками пришли Снегурочка и Кор Бобо. Отдельного упоминания достоин инициированный «Алмазом» еще в 2019 году проект «По следам Сергея Есенина в Узбекистане». Результатом многолетней работы стал сборник стихотворений нашего земляка с узбекским переводом Эркина Вахидова и иллюстрациями активистки НКА Онахон Халияровой.

«НКА «Алмаз» активно представлена в соцсетях и мессенджерах, но реализация столь разнообразных и масштабных проектов была бы невозможна без команды единомышленников, настоящих профессионалов, — убеждена Зулайхо Кадирова. — Это режиссеры, организаторы культурно-массовых мероприятий, ведущие, артисты, консультанты из научного сообщества, органов власти и местного самоуправления. Я надеюсь, что в наступившем году проект «Грани дружбы» засияет новыми красками. Всех планов раскрывать не буду. Отмечу лишь, что в рамках фестиваля «Трели Навруза» мы планируем издать книгу, рассказывающую о традициях празднования весеннего равноденствия у многонационального народа России».