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В Ухоловском районе при пожаре в жилом доме погибла 62-летняя женщина
Пожар случился накануне в среду, 11 января.

В Ухоловском районе произошел пожар в жилом доме. Об этом в четверг, 12 января, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар случился накануне в среду, 11 января, в 22.45 в селе Покровское на улице Красная Слобода. Огонь повредил дом по всей площади.

В результате возгорания погибла 62-летняя женщина.

На месте работали две единицы техники и пять человек личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.