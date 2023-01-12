В Ухоловском районе при пожаре в жилом доме погибла 62-летняя женщина

Пожар случился накануне в среду, 11 января.

В Ухоловском районе произошел пожар в жилом доме. Об этом в четверг, 12 января, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар случился накануне в среду, 11 января, в 22.45 в селе Покровское на улице Красная Слобода. Огонь повредил дом по всей площади.

В результате возгорания погибла 62-летняя женщина.

На месте работали две единицы техники и пять человек личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.