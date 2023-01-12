В Уфе ефрейтора приговорили к пяти годам колонии за неявку на службу
В Уфе 24-летнего ефрейтора приговорили к пяти годам колонии за неявку на военную службу. Об этом в четверг, 12 января,
Установлено, что 24-летний мужчина проходил военную службу по контракту. Он не хотел участвовать в СВО, а потому в мае прошлого года не явился к месту службы. Его нашли сотрудники правоохранительных органов в Чимшинском районе в сентябре.
Уфимский гарнизонный военный суд приговорил ефрейтора к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Осужденный признал вину.