В Тюменской области в ДТП погибла женщина и ее трехмесячная дочь

Момент аварии попал на видео.

В Тюменской области в ДТП погибла женщина и ее трехмесячная дочь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Авария произошла в четверг, 12 января, на 45 километре трассы «Тюмень-Омск».

В Ялуторовском районе столкнулись Kia Sportage и Toyota Vitz. Сообщается, что Toyota выехала на встречную полосу.

В Toyota ехала 30-летняя женщина с двумя детьми — трехмесячной дочерью и трехлетним сыном. Женщина погибла на месте аварии, девочка умерла по дороге в больницу, мальчика доставили в медучреждение.

Известно, что младенец перевозился в детской автолюльке, которую во время удара выбросило из автомобиля, второй ребенок перевозился в бустере.

Подробности уточняются.