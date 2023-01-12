В Спасском районе сотрудники ДПС экстренно доставили задыхающегося трехмесячного ребенка в больницу

Благодаря их оперативным действиям малыша удалось спасти.

В Спасском районе сотрудники ДПС экстренно доставили в больницу трехмесячного ребенка, которому потребовалась медицинская помощь. Об этом в четверг, 12 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

К сотрудникам Госавтоинспекции обратилась женщина и сообщила, что ее трехмесячный ребенок начал задыхаться и ему требуется неотложная медицинская помощь.

Инспектор ДПС Госавтоинспекции отдела МВД России по Спасскому району лейтенант полиции Кирилл Самохин и стажер по должности инспектора ДПС Госавтоинспекции Александр Беспалов незамедлительно доставили ребенка и его маму на патрульном автомобиле в медицинское учреждение для оказания малышу квалифицированной медицинской помощи. Предупрежденные медики уже ребенка малыша, благодаря чему ему своевременно оказали квалифицированную помощь.

Мать ребенка поблагодарила сотрудников полиции за оказанную помощь. Убедившись, что жизни ребенка ничего не угрожает, сотрудники Госавтоинспекции вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.