В Спасском-районе с поличным поймали рыбака-браконьера

Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

В Спасском районе с поличным поймали рыбака-браконьера. Об этом в четверг, 12 января, сообщило ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу регионального УМД.

Полицейские проводили рейд по пресечению незаконной добычи рыбы. Около села Петровичи на озере они обнаружили несколько лунок, отверстия в которых указывали на возможную установку рыболовной сети. Сотрудники УМВД организовали на берегу пункт скрытого наблюдения, а через некоторое время к озеру подъехал мужчина и начал извлекать из воды сети.

Выяснилось, что 61-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. Его задержали с поличным и возбудили в отношении него уголовное дело. Теперь ему грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.