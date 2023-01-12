В Скопине из-за коммунальной аварии без воды остались три микрорайона

Водоснабжение планируют восстановить в течение рабочего дня.

В Скопине из-за крупной аварии на магистральном водоводе остались без воды три микрорайона. Об этом в четверг, 12 января, сообщили в группе «Город Скопин».

Под аварийное отключение попали микрорайоны Металлургов, Стекольный и Коготково.

«В связи с крупной аварией на магистральном водоводе, временно без водоснабжения останутся дома в микрорайонах Металлургов, Стекольный и Коготково. Аварийная бригада МКП „Скопинские водные системы“ принимает все возможные оперативные меры для устранения аварийной ситуации в кратчайшие сроки», — говорится в посте.

Водоснабжение планируют восстановить в течение рабочего дня.