В Скопине из-за коммунальной аварии без воды остались три микрорайона
Водоснабжение планируют восстановить в течение рабочего дня.
В Скопине из-за крупной аварии на магистральном водоводе остались без воды три микрорайона. Об этом в четверг, 12 января, сообщили в группе «Город Скопин».
Под аварийное отключение попали микрорайоны Металлургов, Стекольный и Коготково.
«В связи с крупной аварией на магистральном водоводе, временно без водоснабжения останутся дома в микрорайонах Металлургов, Стекольный и Коготково. Аварийная бригада МКП „Скопинские водные системы“ принимает все возможные оперативные меры для устранения аварийной ситуации в кратчайшие сроки», — говорится в посте.
Водоснабжение планируют восстановить в течение рабочего дня.