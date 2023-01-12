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В селе Пощупово Рыбновского района к крещенскому паломничеству МТС запустила мобильный интернет
В Пощупове Рыбновского района МТС запустила скоростной мобильный интернет. В селе находится одна из главных рязанских достопримечательностей — Иоанно-Богословский монастырь с купелью, куда в Крещение обычно съезжаются несколько тысяч человек.

В Пощупове Рыбновского района МТС запустила скоростной мобильный интернет. В селе находится одна из главных рязанских достопримечательностей — Иоанно-Богословский монастырь с купелью, куда в Крещение обычно съезжаются несколько тысяч человек.

МТС установила в селе Пощупово телеком-оборудование, которое обеспечивает скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы пользоваться всеми цифровыми сервисами, которые доступны жителям остальной России.

Теперь местные жители и приезжие смогут узнавать расписание служб в монастыре и время работы купели дистанционно, и планировать свои поездки. Купель в течение года привлекает всех, кто верит в целебные свойства монастырского источника. Но особенно много приезжих, в Крещение. Купель будет открыта для крещенских омовений 18 и 19 января.

«К доступной ранее в Пощупово голосовой связи МТС добавила скоростной мобильный интернет. Теперь и само село, и Иоанно-Богословский монастырь с купелью и источником станут более привлекательными для приезжих, и всех, кому интересно больше узнать об этих местах через интернет», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Также жителям села Пощупово в сети МТС стали доступны госуслуги, заказ и покупка билетов, приобретение товаров в онлайн-магазинах и многое другое. Приезжие могут использовать навигаторы, чтобы добраться ко всем достопримечательностям села.

Пощупово находится в нескольких километрах от города Рыбное, где МТС ранее «прокачала» скорость мобильного интернета, и есенинского села Константиново, в котором после установки телеком-оборудования сеть 4G появилась впервые.

Как сообщал RZN.info, источник в Пощупове вошел в топ-10 самых посещаемых в России. Таковы данные опроса в соцсетях, который проводил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.