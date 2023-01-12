В Сасовском районе при пожаре в жилом доме погибла женщина

В Сасовском районе при пожаре в жилом доме погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание случилось в четверг, 12 января, примерно в 12.47 в селе Берестянки Сасовского района в жилом одноэтажном кирпичном доме. Огонь полностью уничтожил дом. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

При пожаре погибла женщина.

На месте работали две единицы техники и семь человек личного состава. Причина пожара и ущерб устанавливаются.