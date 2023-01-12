В Санкт-Петербурге восьмиклассник погиб, отравившись вейпом

В Санкт-Петербурге восьмиклассник погиб, отравившись вейпом. Об этом в четверг, 12 января, сообщил Telegram-канал Shot.

Как сообщает издание, тело 14-летнего подростка нашли в его квартире в Василеостровском районе около одиннадцати вечера. Следов насильственной смерти не обнаружили. Позже экспертиза показала, что причиной смерти могло стать острое отравление неустановленным веществом. Предварительно — ядовитое вещество могло содержаться в жидкости для электронной сигареты.

Также известно, что подросток жил с отцом, бабушкой и дедушкой. На учете семья и сам школьник не состояли.