В Рязанской области в декабре родились Макарий, Наполеон и Дионисия

Об этом сообщило главное управление ЗАГС Рязанской области.

В главном управлении ЗАГС Рязанской области назвали самые популярные и редкие имена младенцев, родившихся в декабре. Информация появилась на сайте ведомства.

Чаще всего мальчиков называли Артемами, Михаилами, Александрами, Матвеями, Максимами, Иванами, Тимофеями, Арсениями, Ярославами и Даниилами. Также в Рязанской области родились Анна, Анастасия, Вероника, Ева, Василиса, Алиса, София, Екатерина, Ксения и Мария.

Самые редкие имена среди мальчиков: Макарий, Добрыня, Игнат, Святослав, Лука, Леонид, Георгий, Валерий, Валентин, Наполеон. Также рязанцы называли редкими именами девочек: Аксинья, Венера, Дионисия, Станислава, Аврора, Регина, Евангелина, Таисия, Виолетта, Стелла.