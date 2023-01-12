В Рязани мужчина устроил дебош в местном кафе

Его задержали сотрудники Росгвардии.

В Рязани житель Псковской области устроил дебош в местном кафе. Об этом в четверг, 12 января, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Рязанской области.

Вечером на пуль охраны поступил сигнал, что в местном кафе на улице Кольцова мужчина ведет себя агрессивно, выражается нецензурной бранью и кидается на сотрудников пекарни. Мужчина не реагировал на замечания и мешал нормальной работе заведения.

Сотрудники Росгвардии задержали дебошира. Им оказался 36-летний житель Псковской области.

Мужчину передали сотрудникам полиции.