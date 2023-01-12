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В Рязани в кафе торгового центра рецидивист украл сумку у иностранного студента
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

В Рязани в кафе торгового центра рецидивист украл сумку у иностранного студента. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 28-летний иностранец — студент одного из рязанских вузов. Мужчина рассказал, что у него украли сумку, в которой были 1 500 рублей, наушники и банковские карты.

Оперативники предположили, что сумку украл один из посетителей кафе. Опросив сотрудников заведения, полицейские узнали, что в кафе в этот день был 37-летний ранее судимый житель Рязанского района. Мужчина привлекался за изнасилование, разбойное нападение, хулиганство и совершение ДТП, в котором пострадали люди.

Злоумышленника нашли и задержали. Он рассказал, что в кафе заметил, как мужчина за соседним столиком оставил вещи без присмотра. Воспользовавшись ситуацией рецидивист забрал сумку себе — деньги он потратил на спиртное, а наушники оставил себе.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.