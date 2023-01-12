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В Рязани убрали несанкционированную свалку сосен
Деревья вывезли на конюшню в селе Истобники Рыбновского района.

В Рязани убрали несанкционированную свалку сосен. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В четверг, 12 января, сотрудники дирекции благоустройства убрали свалку сосен и елей, которую заметили рязанцы на улице Зафабричной.

Деревья вывезли на конюшню в селе Истобники Рыбновского района.

«Живые елки относятся к твердым коммунальным, крупногабаритным отходам, которым присвоен пятый класс опасности. Сваленные деревья могут стать причиной пожаров, поэтому необходимо их утилизировать правильно», — напомнили рязанцам.

Также в мэрии сообщили, что в субботу, 14 января, с 12.00 до 14.00 на площадке рядом со стадионом «ЦСК» будет работать сбор новогодних деревьев.

Ранее экоактивисты составили список мест, куда можно отвезти новогодние деревья после праздника.