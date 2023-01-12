Рязанка пыталась защититься от нападения мужа, но убила его

В Рязани женщина убила мужа, пытаясь спастись от него. Подробности дела в четверг, 12 января, привела пресс-служба регионального следкома.

Инцидент случился во вторник, 10 января. Супруги выпивали, и в какой-то момент между ними произошел конфликт на бытовой почве. Тогда мужчина начал избивать жену, а также нанес ей ножевое ранение в руку. Женщина отобрала у мужа нож и, с целью самозащиты, нанесла ему два ножевых удара в область шеи и туловища. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Женщину задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.