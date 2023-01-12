В Рязани объединили роддома № 1 и № 2

Ранее появилась информация, что роддом № 1 закроют.

В Рязани объединили роддома № 1 и № 2. Постановление губернатора опубликовали в четверг, 12 января.

Городской клинический родильный дом № 1 присоединили к городскому клиническому родильному дому № 2.

В региональном минздраве уточнили, что медперсонал роддома № 1 продолжит работать в том же здании.

«Оптимизируется управленческий состав учреждения. Курацию службы родовспоможения продолжит руководство Перинатального центра», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что роддом № 1 закроют. В рязанском минздраве сообщили, что там планируется реорганизация.