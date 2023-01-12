В Рязани на улице Халтурина из-за коммунальной аварии отключили отопление

Без отопления остались девять домов и два детских сада.

В Рязани на улице Халтурина из-за коммунальной аварии отключили отопление. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В четверг, 12 января, на улице Ломоносова около дома № 9 произошла авария на теплотрассе. Из-за этого отопление отключили в домах №№ 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4, 5-а, 8, 9, а также в двух детских садах №№ 77 и 78.

На месте работают сотрудники МУП «РМПТС». В мэрии уточнили, что ориентировочно отопление дадут до 17:00.