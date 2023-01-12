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В России зарегистрировали первый случай заражения вариантом коронавируса «Кракен»
Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В России зарегистрировали первый случай заражения вариантом коронавируса «Кракен». Об этом в четверг, 12 января, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона — XBB.1.5 „Кракен“ был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus», — говорится в сообщении.

Ранее врач-инфекционист Сергей Вознесенский рассказал, что новый вариант «омикрон"-штамма коронавируса «кракен» более заразен, но протекает в легкой форме.