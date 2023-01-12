В России не планируют вводить ограничения из-за штамма коронавируса «кракен»

Ранее стало известно, что в Пензенской области зарегистрировали первый в России случай заражения «кракеном».

В России не планируют вводить ограничения из-за нового штамма коронавируса «кракен». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет газета «Известия».

Ранее стало известно, что в Пензенской области зарегистрировали первый в России случай заражения новым подвидом штамма «омикрон».

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский рассказал, что новый вариант «омикрон» — штамма коронавируса «кракен» более заразен, но протекает в легкой форме. Специалист уточнил, что подвид «кракен» уже вызвал подъем заболеваемости в Европе и США.