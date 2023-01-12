В Казани в лобовом столкновении маршрутки и скорой помощи погибла пенсионерка
В ДТП погибла 81-летняя пациентка скорой. Фельдшер и сопровождающая пациентку женщина получили травмы.
В Казани в лобовом столкновении маршрутки и скорой помощи погибла пенсионерка. Об этом
Авария произошла в четверг, 12 января, в 12:05. На перекрестке улиц Академика Парина и Мавлютова столкнулись маршрутка № 22 и машина скорой помощи.
В ДТП погибла 81-летняя пациентка скорой. Фельдшер и сопровождающая пациентку женщина получили травмы.
Республиканский следственный комитет