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В Казани в лобовом столкновении маршрутки и скорой помощи погибла пенсионерка
В ДТП погибла 81-летняя пациентка скорой. Фельдшер и сопровождающая пациентку женщина получили травмы.

В Казани в лобовом столкновении маршрутки и скорой помощи погибла пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Авария произошла в четверг, 12 января, в 12:05. На перекрестке улиц Академика Парина и Мавлютова столкнулись маршрутка № 22 и машина скорой помощи.

В ДТП погибла 81-летняя пациентка скорой. Фельдшер и сопровождающая пациентку женщина получили травмы.

Республиканский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения») и статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По данным следкома, скорая помощь выехала на «встречку».