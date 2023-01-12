В Калининграде женщина на Рождество зарезала мужа за многолетнюю критику ее внешности

В Калининграде женщина на Рождество зарезала мужа. Об этом в четверг, 12 января, сообщил Telegram-канал Mash.

Причиной убийства стала многолетняя критика ее внешности со стороны супруга. Он критиковал ее лишний вес и недостатки.

Совершив преступление, женщина попыталась свести счеты с жизнью. Однако позже она обратилась к соседям за помощью и призналась в убийстве. Медики увезли женщину в реанимацию, а двоих детей — 11 и полутора лет — забрали органы опеки.