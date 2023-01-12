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В Госдуме рассказали, когда начнут призывать в армию россиян до 30 лет
Депутат

В Госдуме рассказали, когда начнут призывать в армию россиян до 30 лет. Об этом в четверг, 12 января, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, повышение призывного возраста будет происходить поэтапно и по времени займет от года до трех лет. Картаполов пояснил, что для такого процесса требуется целый комплекс поправок в существующее законодательство, в том числе, в закон «О воинской обязанности и военной службе».

До начала весеннего призыва, как объяснил депутат, каждый военный комиссариат должен выяснить, сколько людей у него попадают под новые требования. Например, если в ведении военкомата находятся 100 человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований, а военное задание — 200 человек, то половину из них составят 18-летние граждане, а остальные — россияне от 21 года до 30 лет.

Депутат пояснил, что такую практику начнут применять на первых этапах перехода на новую возрастную категорию. Он также отметил, что в весенний призыв текущего года в военкоматы могут отправиться граждане в возрасте до 30 лет.