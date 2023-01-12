В Госдуме призвали отправлять «всю молодежь на военную подготовку»

По мнению члена комитета по обороне Виктора Соболева, после военной подготовки молодые люди будут состоять в мобилизационном резерве на случай войны.

В Госдуме призвали отправить всю молодежь на военную подготовку, чтобы быть в резерве российской армии. Об этом в четверг, 12 января, заявил член комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, сообщила «Национальная служба новостей».

По словам Соболева, в России «нужно все менять». Он предложил проводить сборы и обучать молодых людей в системе ДОСААФ, в учебных частях и подразделениях.

«При этом военно-учетную специальность должны иметь 100% молодых людей», — заявил Виктор Соболев.

По мнению Соболева, после военной подготовки молодые люди будут состоять в мобилизационном резерве на случай войны.