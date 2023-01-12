Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
-9°
Птн, 13
-7°
Сбт, 14
-4°
ЦБ USD 69.02 -0.59 12/01
ЦБ EUR 74.14 -0.4 12/01
Нал. USD 69.77 / 73 12/01 12:00
Нал. EUR 74.02 / 75.99 12/01 12:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
4 723
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
7 937
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
11 778
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
1 января 13:21
10 573
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Госдуме призвали отправлять «всю молодежь на военную подготовку»
По мнению члена комитета по обороне Виктора Соболева, после военной подготовки молодые люди будут состоять в мобилизационном резерве на случай войны.

В Госдуме призвали отправить всю молодежь на военную подготовку, чтобы быть в резерве российской армии. Об этом в четверг, 12 января, заявил член комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, сообщила «Национальная служба новостей».

По словам Соболева, в России «нужно все менять». Он предложил проводить сборы и обучать молодых людей в системе ДОСААФ, в учебных частях и подразделениях.

«При этом военно-учетную специальность должны иметь 100% молодых людей», — заявил Виктор Соболев.

По мнению Соболева, после военной подготовки молодые люди будут состоять в мобилизационном резерве на случай войны.