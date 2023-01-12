В Чувашии мужчина убил сожительницу и спрятал тело в подполе
Злоумышленника арестовали. Возбуждено уголовное дело.
В Чувашии мужчина убил сожительницу и спрятал тело в подполе. Об этом
Инцидент произошел 28 декабря 2022 года в деревне Торханы Красночетайского района. У женщины произошел конфликт с ее 53-летним сожителем. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в какой-то момент он взял нож и перерезал горло хозяйке дома. Женщина умерла на месте. Ее тело злоумышленник сбросил в подпол и накрыл паласом.
Родственники убитой обратились в полицию с заявлением о ее исчезновении. Труп убитой нашли 8 января, когда оперативники пришли в дом после заявления родственников женщины о ее пропаже.
Злоумышленника арестовали. Возбуждено уголовное дело.