В центре Рязани избили и ограбили мужчину

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы, его взяли под стражу.

В центре Рязани избили и ограбили мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 21-летний рязанец и рассказал, что ночью, когда он возвращался из развлекательного заведения домой, на него напал неизвестный и отобрал мобильный телефон. Злоумышленник попросил телефон, чтобы вызвать машину для возвращения домой. После звонка он положил чужой телефон в карман, а его владельца избил. Затем за нападавшим подъехал автомобиль и он скрылся.

Оперативники опросили сотрудников развлекательных заведений и некоторых посетителей и получили описание автомобиля, на котором уехал злоумышленник. Личность владельца машины установили. Оказалось, что в ту ночь он подвозил злоумышленника — 21-летнго знакомого. Мужчину нашли и задержали. У него изъяли похищенный телефон.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Рязанцу грозит до семи лет тюрьмы, его взяли под стражу.