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У рязанской школы № 34 заметили группу разминирования
По словам очевидцев, кинологи направились к школьному стадиону.

У рязанской школы № 34 заметили группу разминирования. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

В четверг, 12 января, у здания школы заметили оперативников. По словам очевидцев, к школе подъехала машина с надписью «разминирование», а к стадиону направились кинологи.

Как сообщили РЗН. инфо собственные источники, в школу поступило сообщение о минировании.

Фото группы «Школа № 34» «ВКонтакте»