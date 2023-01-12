Собчак прокомментировала новость о появлении главы Рязани в дорогой обуви на месте коммунальной аварии
Чиновницу заметили в ботильонах стоимостью более 100 тысяч рублей.
Ксения Собчак прокомментировала новость о появлении главы Рязани Татьяны Панфиловой в дорогой обуви на месте коммунальной аварии. Об этом журналистка написала в своем Telegram-канале.
«Зато честно. Любви к фэйкам все должности покорны», — написала Собчак.
Напомним, ранее рязанская журналистка обратила внимание, что Панфилова приезжала на место коммунальной аварии в обуви стоимостью более 100 тысяч. Позже чиновница рассказала РЗН. инфо, что купила ботильоны за 4,5 тысячи рублей.