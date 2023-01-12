Рязанскую область на новогодних праздниках посетили 111 тысяч туристов

В регион приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Московской, Тамбовской, Тульской областей и других регионов.

Рязанскую область на новогодних праздниках посетили 111 тысяч туристов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В регион приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Московской, Тамбовской, Тульской областей и других регионов. По сравнению с 2021 годом количество туристов возросло на 7%.

В новогодние праздники в Рязанской области работали музеи и ремесленные центры, туристические комплексы, санатории и базы отдыха.

Самыми популярными местами стали музей Есенина в Константинове, рязанский кремль, художественный музей, усадьба академика Павлова.