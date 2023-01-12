Рязанские волонтеры рассказали о поиске 58-летней Ольги Перковой

Рязанские волонтеры рассказали о поиске 58-летней Ольги Перковой. Пост об этом в четверг, 12 января, появился в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Женщина пропала 11 января. К ее поискам оперативно присоединились волонтеры.

По словам дочери Ольги Перковой, женщина работала врачом-реаниматологом «с десятками лет стажа». Однако она тяжело перенесла COVID-19, и с тех пор находилась на домашнем лечении под наблюдением отца.

«11 января днем ушла из дома без денег, телефона и документов в неизвестном направлении. Мы обзвонили всех родных и знакомых — информации не было. Учитывая ее состояние, зимний мороз и возможные последствия, мы сразу же обратились в полицию. Полиция приехала быстро, взяла показания и копию ее паспорта. Но с учетом уходящего времени, и зная про добрую репутацию „ЛизаАлерт“, позвонили на горячую линию. За несколько часов ребята организовали серию выездов по городу, кинолога с собакой, максимальный охват во всех возможных СМИ. Откликнулось большое количество людей, коллег, одноклассников, пациентов. Координатор всегда была на связи. Работали по возможным знакомым ей адресам. Так получилось, что маму нашла моя подруга — Татьяна. Она увидела маму идущей по улице уже глубокой ночью. Поисковики из „ЛизаАлерт“ предложили помочь отвезти домой. Нам повезло», — рассказала девушка. В поисках Ольги Перковой также помогали волонтеры из МСО РязГМУ Salus имени Васильева.