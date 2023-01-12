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Рязанец перевел мошенникам почти 50 тысяч рублей, пытаясь снять проститутку в Костроме
31-летний мужчина приехал в Кострому в командировку.

Рязанец перевел мошенникам почти 50 тысяч рублей, пытаясь снять проститутку в Костроме. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Костромской области.

31-летний мужчина приехал в Кострому в командировку. Он нашел в интернете объявление об оказании интим-услуг и договорился о встрече. Вечером 10 января он приехал на указанный адрес и позвонил девушке. Та оказалась его впускать, пока он не переведет за услуги две тысячи рублей, а также по 9 700 за страховку квартиры, ее жизни и ее здоровья. Рязанец перевел деньги, но так как они не прошли с первого раза, повторил попытку еще дважды. После этого у мужчины разрядился телефон и он уехал в гостиницу.

Утром он снова позвонил девушке, чтобы вернуть деньги, но она перевела разговор на менеджера. Тот стал убеждать потерпевшего еще дважды перевести по 19 400 рублей, чтобы разблокировать кассу. После этого мужчина понял, что его обманули и пошел в полицию.

В общей сложности рязанец перевел мошенникам почти 50 тысяч рублей.