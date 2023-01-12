Рязанцы заметили свалку сосен на Московском шоссе

Очевидцы предположили, что это нераспроданные к новому году деревья.

Рязанцы заметили свалку сосен на Московском шоссе. Об этом рассказали в группе «RZN_life» в четверг, 12 января.

«Свалка нераспроданных елок и сосен на Московском. Распродать или раздать совесть наверное не позволяет, лучше все выкинуть», — написал автор поста.

Напомним, ранее экоактивисты перечислили места в Рязанской области, где можно утилизировать елки после новогодних праздников.