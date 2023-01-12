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Рязанцы пожаловались на невозможность получить выплаты из материнского капитала
На сайте ПФР ранее сообщалось, что рязанцы получат деньги за январь 29 декабря, а позже сроки выплат перенесли на 11 января. Однако деньги до сих пор не пришли.

Рязанцы пожаловались на невозможность получить выплаты из маткапитала. Сюжет об этом в четверг, 12 января, сняла ГТРК «Ока».

Так, на сайте регионального Пенсионного фонда в конце декабря появилось объявление, что выплаты за январь нуждающиеся рязанцы получат 29 декабря. Позже сроки перенесли на 11 января, однако выплаты горожане до сих пор не получили.

«Они на сайте разместили, что выплата поступит 11 января. На сегодняшний день выплаты не поступили. Дозвониться до них невозможно. Пишет — вызов завершен. Либо трубки никто не берет», — рассказала рязанка.

Также известно, что в настоящее время сообщение о выплате 11 января удалили с сайта, а сами специалисты утверждают, что деньги скоро поступят.