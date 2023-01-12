Рязанцы получат выплаты из маткапитала 13 января

В рязанском отделении Социального фонда уточнили, что ежемесячная выплата перечисляется не позднее 26 числа каждого месяца.

Рязанцы получат выплаты из маткапитала в пятницу, 13 января. Информацию об этом разместили на сайте регионального правительства.

В рязанском отделении Социального фонда уточнили, что ежемесячная выплата перечисляется не позднее 26 числа каждого месяца.

Данную меру поддержки получают более 1 000 рязанских семей. С 1 января она составляет 13 155 рублей.

Ранее жители Рязани рассказали, что с 29 декабря не могут получить полагающиеся им деньги.