RT: ВСУ потеряли 25 тысяч человек в боях за Соледар

ВСУ могли потерять 25 тысяч человек в боях за Соледар в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг, 12 января, стало известно RT.

Согласно информации от сдавшихся в плен украинских военнослужащих, за время штурма Соледара ВСУ и Нацгвардия потеряли около 16-17 батальонов убитыми. Больше всего потерь зафиксировали в 61-й пехотной и 46-й аэромобильной бригадах, а также 10-й горно-штурмовой бригаде и 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде.

Издание считает, что с начала осени 2022 года ВСУ потеряли порядка 20-25 тысяч человек.