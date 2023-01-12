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RT: ВСУ потеряли 200 человек при попытке контратаки на Соледар

ВСУ потеряли 200 человек при попытке контратаки на Соледар. Об этом в четверг, 12 января, сообщил RT со ссылкой на радиоперехват.

Сообщается, что во вторник, 10 января, украинские военные пытались прорвать окружение силами 46-й и 77-й бригад, но потерпели неудачу. Безуспешная атака стоила им 200 человек убитыми. Как пишет RT, чтобы занизить потери в Соледаре, Киев объявил их «пропавшими без вести».

Издание также выяснило, что в брошенных частях отсутствовали командиры рот и батальонов. Их уничтожило дежурное звено штурмовиков Су-25 при корректировке с земли разведгруппой российской армии.

Ранее руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что В. С. России взяли под контроль всю территорию Соледара. Он рассказал, что в боях за Соледар ВСУ потеряли 500 человек, которые не захотели сдаваться в плен.

Позднее RT сообщало, что ВСУ потеряло 25 тысяч человек в боях за Соледар.