ВСУ потеряли 200 человек при попытке контратаки на Соледар. Об этом в четверг, 12 января, сообщил RT со ссылкой на радиоперехват.
Сообщается, что во вторник, 10 января, украинские военные пытались прорвать окружение силами 46-й и 77-й бригад, но потерпели неудачу. Безуспешная атака стоила им 200 человек убитыми. Как пишет RT, чтобы занизить потери в Соледаре, Киев объявил их «пропавшими без вести».
Издание также выяснило, что в брошенных частях отсутствовали командиры рот и батальонов. Их уничтожило дежурное звено штурмовиков Су-25 при корректировке с земли разведгруппой российской армии.
Ранее руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил,
Позднее RT сообщало, что ВСУ потеряло 25 тысяч человек в боях за Соледар.