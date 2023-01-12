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Помощник Кадырова призвал мужчин «быть готовыми к передовой» в любой день
Алаудинов заявил, что «абсолютно все расслабились» и продолжают жить, считая, что «вообще ничего не происходит». Однако нынешние условия требуют мобилизации и россияне должны объединяться в «народные дружины» и после работы выходить на охрану населенных пунктов и домов.

Российских мужчин призвали «быть готовыми к передовой» в любой день. Об этом в четверг, 12 января, заявил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Апты Алаудинов в эфире программы «Полный контакт» Владимира Соловьева, пишет РБК.

Алаудинов заявил, что «абсолютно все расслабились» и продолжают жить, считая, что «вообще ничего не происходит». Однако нынешние условия требуют мобилизации и россияне должны объединяться в «народные дружины» и после работы выходить на охрану населенных пунктов и домов.

«Мы как государство, конечно, должны во многих направлениях перейти на военные рельсы. Если час икс, если, не дай бог, будет реальная эскалация, что надо будет задействовать энное количество ресурсов, вы правильно говорите — наша страна должна быть готова к тому, что любой мужчина просто выйдет, встанет в строй», — сказал Алаудинов.

В противном случае, считает помощник Кадырова, «Россия больше никогда не будет на мировой арене».

Фото mil.ru