Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН, посвященное Украине

Оно состоится 17 января.

Заседание Совбеза ООН, посвященное Украине, пройдет 17 января. Об этом в четверг, 12 января, в своем Telegram-канале сообщил первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

«О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине 17 января (в 23:00 по Москве), я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их „антироссийское“ заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)», — написал дипломат.

Ранее стало известно, что первое заседание Совбеза ООН по Украине состоится в пятницу, 13 января.

Полянский добавил, что 20 января в 19.00 Россия проведет еще одно заседание, неформальное. Его посветят декабрьским обстрелам Донбасса, где будут продемонстрированы видео- и фотоматериалы.