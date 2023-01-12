ГК «Зеленый сад» приступил к разработке улично-дорожной сети в поселке Шпалозавод

Застройщик приступил работе над проектом планировки территории (ППТ) — улично-дорожной сети поселка Шпалозавод.

ППТ предполагает реконструкцию существующей автодороги от 8-го района до поселка Шпалозавода и 11-го района микрорайона Борки. В проекте предусмотрят обновление дорожного полотна, обустройство тротуаров, освещения, пешеходных переходов, монтаж остановочного комплекса.

Готовый проект «Зеленый сад» представит на рассмотрение в администрацию города. Инициатива компании связана с планами по комплексному развитию территории бывшего шпалопропиточного завода. Застройщик разработал градостроительную концепцию по редеволпменту промзоны под названием «Великий Коловрат». Масштабный проект предполагает появление на месте депрессивного микрорайона первой в Рязани набережной Оки, современных среднеэтажных домов, социальной инфраструктуры — школы, детского сада, аптеки.

Застройщик на безвозмездной основе при реализации проекта передаст городу новый тепловой пункт, обновленную дорожно-уличную сеть, набережную. Также в районе появятся МФЦ, опорный пункт полиции, кабинет врача общей практики.