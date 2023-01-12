Депутат Госдумы Хубезов демобилизовался из зоны СВО

У него закончился контракт.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов демобилизовался из зоны проведения специальной военной операции. Об этом в четверг, 12 января, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По словам представителя ЕР, у Хубезова закончился контракт.

«Он был первым нашим депутатом, добровольно попавшим на фронт», — заявил Турчак.

В сентябре Хубезов попросил отправить его в зону СВО. Позже он написал заявление на зачисление в ряды добровольцев СВО в военкомате Москвы.