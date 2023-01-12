А что в кино? «Операция фортуна», «Каспер» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Комедийный боевик Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом в главной роли «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать». Элитный разведчик Орсон Форчун получает новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Для этого он объединяется с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие.

Американский фильм ужасов «Кровь» рассказывает о женщине по имени Джесс. Она со своими детьми переезжает на старую семейную ферму. Через несколько дней их собака убегает в лес, а когда возвращается — кусает сына Джесс. Укусы вызывают странную инфекцию, а поведение мальчика становится пугающим и опасным.

Семейный приключенческий фильм из Нидерландов «Одни на каникулах» про рождественские приключения в отеле. Однажды утром все взрослые в отеле загадочным образом исчезают. После этого главной героине Аве и ее друзьям предстоит сделать все возможное, чтобы найти решение и вернуть родителей.

Еще один семейный фильм — «Каспер». Элизабет и ее отец отправляются разгадать секреты загадочного поместья Эховилль, где они знакомятся с самым добрым в мире приведением. Их ждут приключения и битва со злым драконом-призраком.

«Умка» — российский мультсериал, который покажут в кинотеатрах. Друг Умки, мальчик Тайкэ, вырос и стал настоящим шаманом. Сидя в своей яранге, он рассказывает детям увлекательные и интересные истории о том времени, когда сам был маленьким, дружил с белым медвежонком и другими животными Арктики.

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