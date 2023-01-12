Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
-9°
Птн, 13
-7°
Сбт, 14
-5°
ЦБ USD 67.78 -1.24 13/01
ЦБ EUR 72.79 -1.35 13/01
Нал. USD 69.05 / 73 12/01 17:10
Нал. EUR 73.05 / 75.5 12/01 17:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
4 960
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
8 114
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
11 961
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
1 января 13:21
10 730
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
А что в кино? «Операция фортуна», «Каспер» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Комедийный боевик Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом в главной роли «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать». Элитный разведчик Орсон Форчун получает новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Для этого он объединяется с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие.

Американский фильм ужасов «Кровь» рассказывает о женщине по имени Джесс. Она со своими детьми переезжает на старую семейную ферму. Через несколько дней их собака убегает в лес, а когда возвращается — кусает сына Джесс. Укусы вызывают странную инфекцию, а поведение мальчика становится пугающим и опасным.

Семейный приключенческий фильм из Нидерландов «Одни на каникулах» про рождественские приключения в отеле. Однажды утром все взрослые в отеле загадочным образом исчезают. После этого главной героине Аве и ее друзьям предстоит сделать все возможное, чтобы найти решение и вернуть родителей.

Еще один семейный фильм — «Каспер». Элизабет и ее отец отправляются разгадать секреты загадочного поместья Эховилль, где они знакомятся с самым добрым в мире приведением. Их ждут приключения и битва со злым драконом-призраком.

«Умка» — российский мультсериал, который покажут в кинотеатрах. Друг Умки, мальчик Тайкэ, вырос и стал настоящим шаманом. Сидя в своей яранге, он рассказывает детям увлекательные и интересные истории о том времени, когда сам был маленьким, дружил с белым медвежонком и другими животными Арктики.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».